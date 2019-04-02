В сельскохозяйственной академии в Ленобласти взорвалась банка

Взрыва во Всероссийском научно-исследовательском институте сельскохозяйственной микробиологии в городе Пушкине Ленинградской области не было, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.
Там уточнили, что в микроволновке у студента взорвалась банка. Сам он пострадал незначительно. "Небольшая рана, все залатали", – пояснили в пресс-службе.
Ранее взрыв произошел в Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге. Сначала говорилось, что пострадали четыре человека. По данным Минобороны, пострадали трое, им оказали медицинскую помощь. Уточнялось, что среди курсантов пострадавших нет.
Причиной взрыва в академии могла стать мина в учебном классе на втором этаже. Около 20 человек оказались заблокированы: обрушился лестничный пролет со второго на первый этаж. Здание полностью эвакуировано.
Позже появилась информация о втором взрыве – в Пушкине. В МЧС ее не подтвердили.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.