В сельскохозяйственной академии в Ленобласти взорвалась банка

Взрыва во Всероссийском научно-исследовательском институте сельскохозяйственной микробиологии в городе Пушкине Ленинградской области не было, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Там уточнили, что в микроволновке у студента взорвалась банка. Сам он пострадал незначительно. "Небольшая рана, все залатали", – пояснили в пресс-службе.

Ранее взрыв произошел в Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге. Сначала говорилось, что пострадали четыре человека. По данным Минобороны, пострадали трое, им оказали медицинскую помощь. Уточнялось, что среди курсантов пострадавших нет.

Причиной взрыва в академии могла стать мина в учебном классе на втором этаже. Около 20 человек оказались заблокированы: обрушился лестничный пролет со второго на первый этаж. Здание полностью эвакуировано.

Позже появилась информация о втором взрыве – в Пушкине. В МЧС ее не подтвердили.