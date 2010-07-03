В МЧС не подтвердили взрыв в колледже в Пушкине

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В управлении МЧС по Санкт-Петербургу не подтвердили взрыв в колледже в Пушкине, сообщает ТАСС. По данным спасателей, ведется проверка.

Информация о взрыве в городе Пушкин Ленинградской области появилась ранее в СМИ. Уточнялось, что прогремел он в колледже на шоссе Подбельского.