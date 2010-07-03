ТЦ "Экспострой" эвакуируют из-за сообщения о пожаре

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Фото: salon8marta.ru

Персонал и посетителей торгового центра на юге столицы эвакуируют из-за сообщения о пожаре, сообщает "Интерфакс".

Речь идет о ТЦ "Экспострой", расположенном на Нахимовском проспекте, 24. О возгорании сообщили очевидцы.

Отмечается, что торговый центр обесточили до выявления всех обстоятельств произошедшего.