Полицейский ранила себя из табельного оружия

Фото: ТАСС/Вова Жабриков

Сотрудница ОВД "Арбат" случайно ранила себя из табельного пистолета. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром 2 апреля в здании ОВД "Арбрат" в Кривоарбатском переулке. Собеседник агентства подчеркнул, что выстрел был непреднамеренным — произошел несчастный случай.

Женщина-полицейский выжила, ее доставили в больницу. В каком состоянии она находится, не уточняется. В настоящий момент правоохранители проводят служебную проверку.

Аналогичный инцидент произошел в январе текущего года в стрелковом клубе в столичном районе Дорогомилово. Посетитель случайно ранил себя из огнестрельного оружия и был госпитализирован.

