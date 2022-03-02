Причиной эвакуации шахты "Распадская" в Кузбассе стало задымление

11:58
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Причиной эвакуации горняков из шахты "Распадская" в Кемеровской области стало задымление в надшахтном здании, очаг которого был ликвидирован пожарными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Распадской угольной компании.
"В надшахтном здании вентилятора главного проветривания (ВГП) шахты "Распадская" произошло задымление. Были вызваны пожарные. Все люди из горных выработок шахты выведены на поверхность. Пожарные ликвидировали очаг и проводят обследование здания ВГП", – говорится в сообщении.
В результате задымления, источником которого, по предварительным данным, стала электропроводка в подсобном помещении, никто не пострадал. В пресс-службе также уточнили, что специалисты не допустили загазирования горных выработок, поэтому под землей наблюдается нормальная аэрогазовая обстановка. В настоящее время осуществляется проветривание шахты.
В региональном главке МЧС сообщили, что всего из шахты были эвакуированы 592 горняка, которые самостоятельно поднялись на поверхность. В работах на шахте были задействованы два отделения горноспасателей.
Ранее сообщалось, что причиной задымления на шахте "Распадская" стало короткое замыкание, в результате которого остановился главный вентилятор. Из шахты вывели почти 600 горняков.
Шахта "Распадская" в Междуреченске является крупнейшей подземной шахтой в России.
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