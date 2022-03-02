Почти 600 горняков выводят на поверхность из шахты "Распадская" в Кузбассе

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Почти 600 горняков выводят на поверхность из шахты "Распадская" в Кемеровской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Там после короткого замыкания остановился главный вентилятор.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате обрушения в одной из штолен шахты бывшего рудника "Светлый" в Магаданской области. По факту нарушения правил безопасности при ведении работ было возбуждено уголовное дело.

До этого рабочий погиб при обрушении породы в руднике горно-обогатительного комбината Кызыл-Таштыгского месторождения Тувы. По данному факту прокуратура совместно в Ростехнадзором и Государственной инспекцией труда начала проверку исполнения требований федерального законодательства в сфере промышленной безопасности и охраны труда.