В Пермском крае ищут подозреваемого в убийстве женщины и двух детей

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В Пермском крае разыскивают 40-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и двух детей в поселке Октябрьском. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Пермскому краю.

"Женщина 1979 года рождения, ее дочь 2008 и сын 2004 годов рождения найдены погибшими от травм криминального характера в частном жилом доме. По данному факту возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел во вторник утром. В качестве подозреваемого разыскивают мужчину 1980 года рождения.

Ранее в одной из квартир в Новосибирске были обнаружены тела двух человек с огнестрельными ранениями в области головы.