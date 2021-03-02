Соцзащита подключилась к помощи отравившемуся в Москве ребенку

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Правоохранительные органы проверяют информацию о якобы отравлении ребенка наркотическим веществом. Сообщения об инциденте распространяются в СМИ.

По информации пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, сейчас мальчик получает всю необходимую медицинскую помощь в больнице.

Как только стало известно о случившемся, специалисты соцзащиты посетили семью и осмотрели условия проживания. Уточняется, что для жизни и развития ребенка в квартире есть все необходимое. После выписки мальчика сотрудники навестят семью повторно.

По данным ведомства, до ЧП семья за социальной помощью не обращалась.

1 марта из квартиры, расположенной на юго-западе Москвы, в детскую городскую больницу доставили трехлетнего мальчика. У ребенка было диагностировано острое отравление наркотическим веществом.