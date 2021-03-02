Суд арестовал подозреваемых в нападении на музыканта "Машины времени" в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Суд в Москве арестовал подозреваемых в нападении на музыканта "Машины времени" Александра Дитковского. Об этом пишет Агентство "Москва".

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, решение было принято Хамовническим районным судом после ходатайства дознавателя ОМВД России по району Хамовники.

"Судом в отношении троих молодых людей, задержанных по подозрению в нанесении телесных повреждений 52-летнему москвичу, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщила Волк.

Ранее сообщалось, что участника группы "Машина времени" Дитковского избили в Москве. Сам музыкант заявил, что после нападения чувствует себя нормально.

Позднее против подозреваемых в избиении возбудили уголовное дело по двум статьям. Отмечалось, что расследование инцидента продолжается.