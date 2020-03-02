Суд приговорил к 9 годам убившего девушку-блогера

Фото: СК РФ

В Москве решением суда был приговорен к отбыванию наказания в колонии строгого режима мужчина, убивший девушку-блогера. Трагедия произошла в июле 2019 года.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", – говорится на сайте столичного управления СК России.

По данным следствия, 27 июля прошлого года в квартире на улице Пырьева было обнаружено тело девушки в чемодане с колото-резаными ранениями в области груди. Труп блогера нашел арендодатель, у которого девушка снимала квартиру.

Подозреваемый в преступлении 33-летний житель Подмосковья был задержан и позднее признался в содеянном. Он рассказал, что он несколько раз ранил ножом собеседницу в ходе ссоры.