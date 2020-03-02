Суд продлил на 72 часа арест болельщику за драку на "Маяковской"

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Срок задержания предполагаемого участника драки на станции метро "Маяковская" Дмитрия Брюнина продлили на 72 часа, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Черемушкинского районного суда.

Ранее следствие ходатайствовало об аресте двух человек по подозрению в участии в драке между болельщиками московских футбольных клубов "Спартак" и "Динамо". Инцидент произошел на станции метро "Маяковская", после чего драка продолжилась на улице.

Были задержаны несколько человек, большая часть участников конфликта скрылась до приезда полиции. В отношении Брюнина и другого задержанного возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

"Спартак" обыграл "Динамо" в рамках 20-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги со счетом 2:0. Голами отличились игроки красно-белых Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин.