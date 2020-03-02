Следствие просит арестовать двух болельщиков за драку на станции "Маяковская"

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Следствие просит заключить под стражу двух участников драки на станции метро "Маяковская", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Черемушкинского районного суда столицы.

В суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двух подозреваемых Е. Филина и Д. Брюнина по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка").

Столкновение произошло между болельщиками футбольных клубов "Спартак" и "Динамо" 29 февраля. Очевидцы сообщали, что несколько человек получили тяжелые травмы. Впоследствии полиция задержала нескольких участников драки.

"Спартак" обыграл "Динамо" в рамках 20-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги со счетом 2:0. Голами отличились игроки красно-белых Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин.