Данные о похищении таксистом спящего ребенка в Мытищах не подтвердились

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Полиция опровергла информацию о похищении ребенка таксистом в Подмосковье. Оказалось, что мальчик не пропадал, а самовольно ушел гулять, сообщает РИА Новости.

В понедельник в полицию с заявлением о пропаже несовершеннолетнего обратился житель Мытищ. Он рассказал, что посадил своих детей в такси в Москве и отправил домой в деревню Грибки. Позднее оказалось, что один из мальчиков по указанному адресу не приехал.

"Позднее мужчина позвонил в отдел полиции и сообщил, что дети приехали домой в полном составе, просто мальчик вышел погулять, из-за чего якобы был потерян", – сообщили в пресс-службе областного главка МВД России.

В ведомстве отметили, что никаких противоправных действий в отношении ребенка допущено не было.

Ранее предполагалось, что таксист высадил родителей ребенка из машины и скрылся со спящим мальчиком в неизвестном направлении.