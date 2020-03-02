Фура столкнулась с микроавтобусом под Владимиром, есть погибший

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием микроавтобуса и фуры произошла на трассе М7 во Владимирской области. Об этом информирует ТАСС.

По данным УМВД по региону, в аварии столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и фура Mercedes. ДТП случилось около 3:20 по московскому времени в городе Гороховец на 335-м километре трассы М7 "Волга".

"Предварительно на текущий момент из 16 человек, находившихся в автобусе, 1 человек погиб, десять пострадали", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что среди пострадавших детей нет.

Добавляется, что в понедельник, 2 марта, в регионе прогнозировались гололедица и туман. При этом точная причина аварии на данный момент не установлена.

Ранее три человека пострадали при столкновении легковушек на юге Москвы. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель такси.