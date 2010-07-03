Охранник магазина в Москве погнался за вором и попал в реанимацию

Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов

Охранник одного из столичных супермаркетов попал в реанимацию после того, как погнался за ворами и врезался в стеклянную дверь, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Инцидент произошел в магазине "Пятерочка". 24-летний мужчина доставлен в реанимационное отделение больницы имени Кончаловского. У него диагностированы множественные колото-резаные раны грудной клетки, правого предплечья и головы.

Молодой человек объяснил, что травмы получил, когда пытался задержать людей, укравших товар.