Автобус столкнулся с грузовиком в ТиНАО

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в ТиНАО
Два человека пострадали в результате дорожной аварии на территории ТиНАО, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
На Варшавском шоссе у поселка Сатино-Татарское столкнулись грузовая машина и автобус с украинскими номерами. По предварительным данным, фура пошла на обгон и не уступила дорогу на повороте. Пострадали двое украинцев. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.
Пострадавших эвакуировал санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ). На борту их сопровождала авиамедицинская бригада.
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