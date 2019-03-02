Автобус столкнулся с грузовиком в ТиНАО

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в ТиНАО

Два человека пострадали в результате дорожной аварии на территории ТиНАО, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

На Варшавском шоссе у поселка Сатино-Татарское столкнулись грузовая машина и автобус с украинскими номерами. По предварительным данным, фура пошла на обгон и не уступила дорогу на повороте. Пострадали двое украинцев. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

Пострадавших эвакуировал санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ). На борту их сопровождала авиамедицинская бригада.