Элитную иномарку угнали у безработной девушки в Москве

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Сотрудники правоохранительных органов расследуют кражу дорогостоящей иномарки жительницы столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу полиции.

С заявлением о краже обратилась неработающая девушка 1994 года рождения. По ее словам, у дома на Мичуринском проспекте у нее угнали Mercedes-Benz S63 AMG 4MATIC. Ущерб оценен в 5 миллионов 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ведется розыск угонщика.