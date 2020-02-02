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Происшествия

02 февраля, 23:27

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

происшествия за рубежом

Фото: EPA/Toms Kalnins/ТАСС

Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил семьям жертв авиакатастрофы с Boeing по 80 тысяч долларов компенсации, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что такая компенсация Украину не устраивает. "Это совсем мало. Будем давить на большую сумму", – сказал украинский лидер.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В катастрофе погибли 176 человек – граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.

Позднее иранский КСИР взял на себя полную ответственность за катастрофу. Выяснилось, что украинский Boeing сбили двумя ракетами малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1".

Иран также указал на вину США в катастрофе с Boeing 737. Командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде отметил, что инцидент явился следствием агрессивных действий США в регионе.

Верховная рада Украины приняла заявление, в котором потребовала от Ирана официальных извинений и компенсаций за уничтожение пассажирского самолета.

Иран признал вину за сбитый украинский самолет

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