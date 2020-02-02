Пожар в БЦ "Лениздат" в Петербурге ликвидирован

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Пожарные полностью ликвидировали возгорание в бизнес-центре "Лениздат" в Центральном районе Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.

ЧП произошло на четвертом этаже пятиэтажного здания. Пятерых людей эвакуировали, они не пострадали.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Ему присваивали повышенный ранг сложности из-за угрозы распространения огня.

Ранее сообщалось о пожаре в многоэтажке в районе Очаково-Матвеевское. Около полуночи загорелась квартире на 19-м этаже.

Пять человек, среди которых двое детей, были спасены. Возгорание успело распространиться на 30 квадратных метров. Уже через полчаса после звонка в МЧС его потушили.