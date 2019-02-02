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02 февраля, 22:49

Сотрудник столичного бара подозревается в убийстве посетителя

происшествия

02 февраля, 22:49

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Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Работника бара в центре Москвы подозревают в убийстве посетителя. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, передает Агентство "Москва".

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Происшествие случилось утром 2 февраля в баре на улице Земляной Вал.

"Было обнаружено тело посетителя 1990 года рождения с множественными телесными повреждениями. В кратчайшие сроки по подозрению в совершении указанного преступления задержан бармен 1992 года рождения", – сообщила Иванова.

Задержанный доставлен в отдел. Проводятся следственные действия. Следствие в ближайшее время намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сегодня было возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины на стройке в центре Москвы.

происшествия

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