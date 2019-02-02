Центр передержки животных сгорел в Подмосковье

Частный центр передержки животных загорелся в поселке Лужники городского округа Ступино. Пожар произошел 2 февраля.

Как сообщает телеканал Москва 24, при пожаре погибла одна девушка и более 25 животных. Те животные, которые находились в вольерах, выжили. Кроме того, пострадала одна девушка, ее доставили в больницу.

В той части дома, которая использовалась под центр передержки животных, в момент пожара находились более 25 зверей. По большей части, это были кошки и собаки.

Сестра погибшей заявила, что кто-то намеренно поджег дом. Она добавила, что так считают и пожарные.

В подмосковном МЧС подтвердили факт пожара. Сообщение о возгорании в поселке Лужники на улице Сосновой поступило спасателям около 7 утра субботы. Пожар ликвидировали через шесть часов.

Днем 2 февраля эвакуировали кафе в центре столицы из-за пожара