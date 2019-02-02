Возбуждено дело по факту убийства мужчины на стройке в центре Москвы

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Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины в центре столицы. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". По данным следствия, утром 1 февраля на строительном объекте в центре Москвы обнаружено тело мужчины 1987 года рождения с ножевыми ранениями в области груди и поясницы", – сообщила она Агентству "Москва".

Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Выясняются все обстоятельства происшествия.