Более 30 человек эвакуировали из больницы в Подмосковье после пожара

Из районной больницы в городе Долгопрудном Московской области эвакуировали 34 человека после возгорания утеплителя. Об этом сообщает подмосковное МЧС.

Возгорание произошло в строении на улице Павлова, дом 2. Площадь пожара составила около пяти квадратных метров.

В тушении огня участвовали 17 единиц техники и 59 человек. В результате возгорания никто не пострадал.