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11:52

На Кубани поезд сбил насмерть двух человек, отмечавших день рождения на путях

происшествия

11:52

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На Кубани поезд сбил двух человек, отмечавших день рождения на железнодорожных путях. Об этом со ссылкой на МВД по Южному Федеральному округу передает РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 1 февраля на перегоне Староминская – Орловка Кубанская. Жертвами аварии стали 41-летний мужчина и девушка 1996 года рождения. По данным следователей, молодые люди сидели возле железной дороги и отмечали день рождения мужчины. Девушка скончалась на месте, мужчина умер в больнице.

Машинист применил звуковой сигнал и экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

происшествия

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