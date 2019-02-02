В Подмосковье задержали девушку по подозрению в убийстве мужа

Следователи подмосковного Наро-Фоминска задержали местную жительницу, подозреваемую в убийстве мужа. Об этом сообщается на сайте СК по Московской области.

По данным следствия, инцидент произошел 1 февраля в квартире в поселке Калининец. В ходе ссоры с мужем девушка 1990 года рождения ударила его ножом. От полученного ранения мужчина скончался.

В ближайшее время подозреваемую допросят. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть ее человека" (часть 4 статьи 111 УК РФ).