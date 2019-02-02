Пожар произошел в частном доме в Подмосковье

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в одном из частных домов в Раменском районе Подмосковья.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по области, пожар зафиксировали в деревне Глебово на улице Солнечная, дом 8.

Принятыми мерами возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Также пожарные потушили пожар в сарае в городском округе Шатура в поселке ЦУС Мир на улице Центральная, дом 21.