Более 160 граммов кокаина изъяли у москвича

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Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Главного управления МВД по городу, инцидент произошел на улице Барышиха в районе Митино.

При личном досмотре у 38-летнего жителя столицы обнаружили 18 свертков с порошкообразным веществом белого цвета.

Согласно результатам экспертизы, изъятое является кокаином, общей массой более 160 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

21 декабря полиция задержала подозреваемых в покушении на сбыт крупной партии героина в центре Москвы.