Пропавшего подростка нашли и вернули родителям в столице

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Сотрудники полиции по Алексеевскому району столицы нашли пропавшего 14-летнего подростка и вернули его родителям.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Главного управления МВД по городу, он ушел из школы и не вернулся. После заявления родителей полиция провела оперативно-розыскные мероприятия.

Ребенка обнаружили в подмосковной Ивантеевке в здании школы, в которой обучаются его знакомые. Отмечается, что с подростком и родителями работают сотрудники отделения по делам несовершеннолетних.

22 января сообщалось, что московскую школьницу, которая ушла из дома три месяца назад и пропала, нашли живой.