Полицейский погиб после ножевого ранения в Подмосковье

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудник полиции погиб в результате полученного ножевого ранения в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Главного управления МВД по бласти, инцидент произошел 1 февраля.

По предварительным данным, правоохранитель 1975 года рождения получил ножевое ранение в результате бытового конфликта.

По данному факту следственные органы проводят проверку.