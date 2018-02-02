Водителей просят объезжать 84-й км трассы М4 из-за ДТП с автоцистерной

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

ДТП с автоцистерной произошло на 84-м километре трассы М4 "Дон" по направлению к столице, сообщает Агентство "Москва".

После аварии на этом участке дороги полностью перекрыли движение, затем для проезда открыли одну полосу. Чтобы не создавать большой затор, водителей просят объезжать данный участок дороги через Каширское шоссе.

На 94-м километре трассы дежурит наряд ДПС, который направляет поток автотранспорта по бесплатному объезду участка. Последствия аварии в скором времени устранят.