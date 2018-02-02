Вмерзшую в лед противопехотную гранату обнаружили на Новоясеневском пруду

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Ручную противопехотную гранату нашли во льду Новоясеневского пруда на юго-западе столицы. Находку предстоит обследовать специалистам.

"По предварительным данным, на Новоясеневском пруду в лед вмерзла граната Ф-1", – цитирует источника в экстренных службах города Агентство "Москва". Собеседник добавил, что на месте происшествия ожидают прибытия группы для проверки потенциально опасного предмета.