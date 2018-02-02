Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля 2018, 15:03

Происшествия

Вмерзшую в лед противопехотную гранату обнаружили на Новоясеневском пруду

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Ручную противопехотную гранату нашли во льду Новоясеневского пруда на юго-западе столицы. Находку предстоит обследовать специалистам.

"По предварительным данным, на Новоясеневском пруду в лед вмерзла граната Ф-1", – цитирует источника в экстренных службах города Агентство "Москва". Собеседник добавил, что на месте происшествия ожидают прибытия группы для проверки потенциально опасного предмета.

происшествия

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика