02 февраля 2018, 15:03Происшествия
Вмерзшую в лед противопехотную гранату обнаружили на Новоясеневском пруду
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Ручную противопехотную гранату нашли во льду Новоясеневского пруда на юго-западе столицы. Находку предстоит обследовать специалистам.
"По предварительным данным, на Новоясеневском пруду в лед вмерзла граната Ф-1", – цитирует источника в экстренных службах города Агентство "Москва". Собеседник добавил, что на месте происшествия ожидают прибытия группы для проверки потенциально опасного предмета.