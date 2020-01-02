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Москва 24

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Происшествия

15:58

СК просит лишить родительских прав мать девочки, которая ушла с незнакомкой

происшествия

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

СК направил в компетентные органы материалы, в которых содержится просьба рассмотреть вопрос о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которая в новогоднюю ночь ушла из дома с незнакомой женщиной. Шестилетний ребенок покинул квартиру после того, как там началась ссора между взрослыми, передает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника ГСУ СК РФ Юлию Иванову.

Как уточняется, инцидент произошел на северо-востоке Москвы.

"В ходе празднования ранее незнакомая матери женщина взяла девочку и ушла в неизвестном направлении. Через непродолжительное время мать девочки обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже дочери", – рассказала Иванова.

Она добавила, что в тот же день женщина и ребенок нашлись.

По словам Ивановой, женщина пояснила, что во время празднования Нового года хозяева и гости поссорились, и девочка в слезах обратилась к ней, чтобы она увела ее.

Женщина отвела ребенка к себе домой, а на следующий день вернула матери.

Ранее стало известно, что семья девочки является неблагополучной. В ситуации предстоит разобраться и социальным работникам.

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