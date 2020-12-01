Мужчина погиб под колесами поезда около станции Подольск

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мужчина погиб под колесами поезда возле станции Подольск Курского направления МЖД. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, он переходил железнодорожные пути в неположенном месте, когда приближался состав. Экстренное торможение, которые применил машинист, не помогло, расстояние было недостаточным.

"К сожалению, пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью", – добавили в Дептрансе.

В ведомстве напомнили, что безопасно перейти через пути на станции Подольск можно по подземному переходу. Отмечается, что происшествие не изменило график движения МЦД.

В Дептрансе граждан попросили переходить пути только в специальных местах, снимать капюшоны и наушники, особенно при плохой погоде.

"Будьте внимательны и берегите себя!" – заключили в пресс-службе.

Ранее двое мужчин попали под поезд на Савеловском направлении МЖД. ЧП произошло в районе перегона станций "Хлебниково" и "Водники" в Московской области.