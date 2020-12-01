Задержанный в Казани маньяк признался, что потерял счет жертвам

Видео: МВД РФ

Задержанный в Казани подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин во время допроса не смог вспомнить, сколько у него было жертв, следует из видео, опубликованного МВД РФ.

По данным следствия, мужчина признал факт совершения преступлений, но точное число пострадавших от его действий не назвал. Позже в разговоре с другим сотрудником правоохранительных органов он уточнил, что о числе жертв узнал из новостей.

Ранее СК сообщил о задержании 38-летнего жителя Казани Радика Тагирова, подозреваемого в 26 убийствах в 12 регионах России. Было установлено, что мужчина работал слесарем, а свои преступления совершил в период 2011–2012 годов.

От его рук погибли женщины в Центральной России, Приволжье и на Урале. Известно также, что в 2009 году Тагирова судили за кражу.

