Две полосы перекрыты из-за ДТП на проспекте Маршала Жукова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

На проспекте Маршала Жукова произошло ДТП с участием фургона, передает телеканал Москва 24.

Уточняется, что инцидент произошел в районе дома № 39. По данным ГИБДД, водитель наехал на препятствие и опрокинулся. На месте работают скорая помощь и сотрудники полиции. Информация о пострадавших и причинах ДТП выясняется.

Ранее сообщалось, что два легковых автомобиля совершили столкновение в Домодедове. Инцидент произошел в 1-м Московском проезде. В результате аварии пострадали два человека.

