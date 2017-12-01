Экипаж разбившегося у Шпицбергена Ми-8 не выявил неполадок перед ЧП

1 декабря, 19:39
Фото: ТАСС/пресс-служба губернатора Шпицбергена
Экипаж российского вертолета Ми-8, разбившегося у побережья арктического архипелага Шпицберген 26 октября, не выявил технические неисправности или аномалии в работе бортовых систем до момента крушения.
"Предварительный анализ данных с речевого самописца, находившегося в кабине пилотов, свидетельствует о том, что экипаж по всей видимости не выявлял каких-либо технических неисправностей вплоть до падения вертолета в море", − говорится в предварительном отчете о ходе расследования катастрофы, опубликованном в пятницу Норвежской государственной комиссией по расследованию транспортных инцидентов, передает ТАСС.
Отмечается, что повреждения, полученные вертолетом, говорят о том, что он ударился о воду под довольно тупым углом, а его хвост находился низко. Это дает основания полагать, что все люди на борту эвакуировались прежде, чем вертолет затонул.
В тексте документа также подчеркивается, что расследование пока что "находится на раннем этапе", и интерес экспертов, которые его проводят, могут привлечь и другие факты, помимо упомянутых в документе.
Ранее в качестве основной версии крушения российского вертолета Ми-8 вблизи Шпицбергена рассматривалась ошибка пилотирования при плохой видимости в сложных погодных условиях. Сообщалось, что скорее всего, пилот проигнорировал показания приборов и положился на свое зрение в условиях плохой видимости. В результате вертолет ударился о морскую поверхность и затонул, перевернувшись на винт.
Российский вертолет Ми-8 исчез с радаров 26 октября, упав в море в нескольких километрах от Шпицбергена. На борту находились восемь человек. Возбуждено уголовное дело. Вице-премьер России Аркадий Дворкович поручил выплатить компенсации семьям погибших.
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