Генконсульство России выяснит обстоятельства смерти россиянки в Стамбуле

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Генконсульство России в Стамбуле проверит информацию о смерти 19-летней россиянки. Родители девушки заявили, что будут добиваться правды о гибели дочери, сообщают"Дни.ру".

Студентку из Санкт-Петербурга обнаружили в автомобиле, принадлежавшем турецкому бизнесмену, с которым девушку связывали романтические отношения. Врачи зафиксировали на теле погибшей следы ударов, у нее также были порваны сухожилия пальцев ног.

По словам матери девушки, семья обратилась с письмом к главе МИД Сергею Лаврову, попросив взять под контроль ход расследования. Мать 19-летней студентки также сообщила, что девушку похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге и теперь ждут результатов судебно-медицинской экспертизы.

Согласно предварительным данным, смерть россиянки могла быть насильственной. В этом уверены родители погибшей девушки, которые обвиняют в ее смерти турецкого бизнесмена или его семью.

Они утверждают, что ранее адвокат бизнесмена предложил им крупную сумму денег в обмен на молчание, заявив, что россиянка погибла в результате несчастного случая.