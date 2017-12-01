Восстановительные работы на тепломагистрали в Гольяново завершены

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Аварийные бригады совместно с МЧС России устранили последствия прорыва горячей воды на востоке столицы.

Восстановительные работы полностью завершены без нарушения жизнедеятельности горожан и сбоев в работе социально значимых объектов. Своевременно принятые меры помогли избежать тяжелых последствий аварии, сообщает пресс-служба МЧС России.

Трубу с горячей водой прорвало вечером 29 ноября на пересечении улицы Иркутская и 2-го Иртышского проезда. Восемь человек пострадали, пятерых доставили в больницу, один находился в тяжелом состоянии. Выясняются причины случившегося.

30 ноября в МОЭК проверили качество теплоснабжения в ВАО. Выявить область повреждения, локализовать ее и начать переключение теплоснабжения по резервной схеме удалось за два часа – к 20:35. В 4:00 теплоснабжение обеспечили уже по постоянной схеме.

Сергей Собянин поручил департаменту здравоохранения Москвы взять под личный контроль лечение каждого пострадавшего при аварии.

Подробнее о происшествии – в материале портала Москва 24.