Восстановительные работы на тепломагистрали в Гольяново завершены

1 декабря, 09:22
Фото: ТАСС/Наталья Дмитрак
Аварийные бригады совместно с МЧС России устранили последствия прорыва горячей воды на востоке столицы.
Восстановительные работы полностью завершены без нарушения жизнедеятельности горожан и сбоев в работе социально значимых объектов. Своевременно принятые меры помогли избежать тяжелых последствий аварии, сообщает пресс-служба МЧС России.
Трубу с горячей водой прорвало вечером 29 ноября на пересечении улицы Иркутская и 2-го Иртышского проезда. Восемь человек пострадали, пятерых доставили в больницу, один находился в тяжелом состоянии. Выясняются причины случившегося.
30 ноября в МОЭК проверили качество теплоснабжения в ВАО. Выявить область повреждения, локализовать ее и начать переключение теплоснабжения по резервной схеме удалось за два часа – к 20:35. В 4:00 теплоснабжение обеспечили уже по постоянной схеме.
Сергей Собянин поручил департаменту здравоохранения Москвы взять под личный контроль лечение каждого пострадавшего при аварии.
Подробнее о происшествии – в материале портала Москва 24.
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