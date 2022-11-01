Шесть человек погибли в результате столкновения поезда и автомобиля в Казахстане

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В результате столкновения поезда и автомобиля в селе Карасу Жамбылской области в Казахстане погибли шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 1 ноября в 08:55 (в 05:55 по московскому времени). О происшествии сообщили сотрудники линейного отдела полиции на станции Турксиб. Поезд столкнулся с автомобилем Audi.

"В результате ДТП погибли шесть человек", – сообщили в пресс-службе.

До этого ДТП произошло в Актюбинской области Казахстана. Там в результате падения пассажирского автобуса пострадали 9 человек. При этом всего в транспорте находились 52 пассажира.

Ранее в аварии в Самсуне в Турции пострадали 8 человек. Как сообщали местные СМИ, инцидент произошел из-за потери управления транспортным средством со стороны водителя. Микроавтобус вылетел с дороги и перевернулся.



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