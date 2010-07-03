Жильцов поврежденных при пожаре в центре Москвы квартир разместят в гостинице

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Жильцам пострадавших при пожаре на Большой Сухаревской квартир предоставят временное жилье в гостиницах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры Центрального административного округа столицы.

В префектуре рассказали, что на месте пожара находится штаб, куда могут обратиться жильцы поврежденных квартир. Всем желающим будет предоставлено жилье в гостинице.

Пожар произошел в пятницу, 1 ноября, в восьмиэтажном жилом доме по адресу: улица Большая Сухаревская, дом 16/18, строение 2. Сначала огонь охватил квартиру на втором этаже здания, после чего возгорание перекинулось на третий и четвертый этажи. Кроме того, в строении повреждена шахта лифта, система частично обрушилась.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы: спасатели, кареты скорой помощи, представители ГИБДД. Движение в районе произошедшего пожара, а именно на Большой Сухаревской улице и на части Садового кольца, затруднено. На данный момент пожар ликвидирован.

Сергей Собянин поблагодарил столичных пожарных за оперативное реагирование и локализацию пожара. Он отметил, что несмотря на то, что здание с деревянными перекрытиями и пожар распространялся быстро, все спасены.

"Пожар в доме на Большой Сухаревской локализован. Трое госпитализированы, угрозы жизням нет. Спасибо московским пожарным", – отметил Собянин.

Как сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, пожар мог произойти из-за небрежного обращения одного из жильцов с огнем. Он добавил, что в квартире, где располагался очаг возгорания, проживал мужчина, злоупотреблявший алкоголем.

