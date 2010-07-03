Минобороны опровергло сообщения о нервном заболевании солдат после стрельбы в Забайкалье

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Минобороны РФ опровергло сообщения о госпитализации солдат в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев по части. Об этом пишет "Интерфакс".

"Информация о якобы заболевании семи и более военнослужащих в Забайкальском крае от "нервного срыва", распространенная отдельными интернет-СМИ, является вымыслом", – заявили в пресс-службе оборонного ведомства.

Там также отметили, что заболеваемость в воинской части, где произошла стрельба, "ниже средних малолетних показателей". Часть несет службу в штатном режиме.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что по меньшей мере семь контрактников в Забайкалье были госпитализированы с различными заболеваниями на нервной почве после нашумевшей стрельбы в воинской части.

По словам председателя организации солдатских матерей ХМАО Ирины Браун, речь идет о семи уроженцах округа из 26, которые служат в этой части. У одного из срочников образовался псориаз, другой на нервной почве потерял дар речи.

Представители организации поедут в Забайкалье, чтобы выяснить, как обращаются с солдатами в воинской части и были ли там жалобы на неуставные отношения. 25 октября 20-летний рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в воинской части Забайкалья, в результате погибли восемь человек, двое были ранены. Шамсутдинов задержан.



В Минобороны связали его действия с нервным срывом по личным обстоятельствам. Позже выяснилось, что накануне трагедии у Шамсутдинова возник конфликт с сослуживцами. Военнослужащий отказался выполнить приказ ротного, а товарищи по службе решили заставить его выполнить задание командира.

Также в Сети было опубликовано видео якобы с издевательствами над военнослужащим-срочником Рамилем Шамсутдиновым. В Минобороны назвали это "грубейшей провокацией".