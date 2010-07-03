В городе Петушки Владимирской области загорелись торговые ряды, сообщает РИА Новости. Огонь охватил 2 тысячи квадратных метров.

Из здания эвакуировали 15 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

На место происшествия прибыли экстренные службы, сейчас идет тушение возгорания в торговых рядах. Пожару присвоен второй номер сложности.

Двухэтажное здание площадью 60 на 30 квадратных метров расположено на улице Вокзальной.

Торговые ряды загорелись в Петушках

Утром в пятницу, 1 ноября, кровля на площади 300 квадратных метров обрушилась в результате пожара в здании автосервиса в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в одноэтажном строении на улице Салова во Фрунзенском районе.

