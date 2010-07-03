Из сквера в центре Москвы украли светильники

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Из сквера в центре Москвы неизвестные похитили грунтовые светильники на 46 тысяч рублей. Об этом сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

С заявлением в полицию обратился охранник. По его словам, он проводил осмотр территории сквера и обнаружил пропажу восьми грунтовых светильник.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее неизвестный украл деньги, вещи и часы на сумму 1,2 миллиона рублей в фитнес-клубе на западе столицы. По словам пострадавшего, из его шкафчика украли куртку, брюки, наручные часы, а также денежные средства в сумме 12 тысяч долларов и 150 тысяч рублей. Сумма ущерба составила 1 миллион 185 тысяч рублей.

