Предполагаемый убийца учителя в колледже увлекался комиксами

Подозреваемый в убийстве преподавателя в колледже студент Андрей Емельянников увлекался комиксами. Об этом рассказала его знакомая.

По словам девушки, молодой человек был редактором по переводу комикса Blood Stain – он переводил его с английского и корректировал, сообщает RT.

"Он хорошо учился, да и с переводами у него хорошо получалось. Вообще светлая голова. Был очень ответственным. Я вообще не могу поверить, что такой парень, как он, сделал это", – рассказала девушка, отметив, что знакома с ним только по интернету.

Ранее отец студента заявил, что его сын был малоэмоциональным и уравновешенным человеком. Также, по его словам, у молодого человека не было конфликтов в учебном заведении.

В среду, 1 ноября, в здании колледжа № 42 на улице Гвардейская обнаружили тела преподавателя и студента с множественными колото-резаными ранениями. По предварительной версии, причиной двойного убийства мог стать конфликт. Во время ссоры один из погибших нанес несколько ударов другому, а затем покончил с собой.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц".