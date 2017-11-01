Предполагаемый убийца учителя в колледже увлекался комиксами

01 ноября 2017, 17:41
Фото: snappow.com
Подозреваемый в убийстве преподавателя в колледже студент Андрей Емельянников увлекался комиксами. Об этом рассказала его знакомая.
По словам девушки, молодой человек был редактором по переводу комикса Blood Stain – он переводил его с английского и корректировал, сообщает RT.
"Он хорошо учился, да и с переводами у него хорошо получалось. Вообще светлая голова. Был очень ответственным. Я вообще не могу поверить, что такой парень, как он, сделал это", – рассказала девушка, отметив, что знакома с ним только по интернету.
Ранее отец студента заявил, что его сын был малоэмоциональным и уравновешенным человеком. Также, по его словам, у молодого человека не было конфликтов в учебном заведении.
В среду, 1 ноября, в здании колледжа № 42 на улице Гвардейская обнаружили тела преподавателя и студента с множественными колото-резаными ранениями. По предварительной версии, причиной двойного убийства мог стать конфликт. Во время ссоры один из погибших нанес несколько ударов другому, а затем покончил с собой.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц".
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