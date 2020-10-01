ФСБ и МВД раскрыли кражу иконы, подаренной Путиным монастырю на Валдае

01 октября, 12:30
Фото: ФСБ РФ
Задержаны подозреваемые в краже из Иверского монастыря на Валдае подаренную Владимиром Путиным икону XVII-XVIII веков, сообщает RT.
Ограбление совершили в ночь на 1 сентября в Успенском соборе Иверского монастыря в Валдайском районе Новгородской области. Как выяснили правоохранители, двое воров подплыли к острову на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли в обитель. Затем они разбили окно и забрались в храм.
Помимо иконы Иверской Божьей матери, злоумышленники похитили золотые изделия. В ходе обысков правоохранителям удалось найти саму икону и часть золотых изделий. Икона и напрестольный крест были обернуты в ткань и спрятаны в гараже одного из фигурантов. В ближайшее время святыни вернут в монастырь.
Президент подарил икону монастырю в 2001 году.
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