Два человека пострадали в результате поножовщины в Москве

Двое мужчин получили колото-резаные ранения на северо-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
Инцидент произошел в ночь на 30 сентября на проспекте Мира в районе дома № 110/2. В результате происшествия пострадали двое мужчин 1983 и 1988 года рождения. У одного из них диагностировано колото-резаное ранение в области груди, у другого – ранение в области живота.
Пострадавших госпитализировали в отделение реанимации. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Накануне сообщалось о погроме в московском ресторане на улице Свободы в Москве. Там двое неизвестных повредили имущество и избили одного из посетителей в ресторане. После нападения оба злоумышленника скрылись, пострадавшего госпитализировали.
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