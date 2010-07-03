Два человека пострадали в результате поножовщины в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Двое мужчин получили колото-резаные ранения на северо-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в ночь на 30 сентября на проспекте Мира в районе дома № 110/2. В результате происшествия пострадали двое мужчин 1983 и 1988 года рождения. У одного из них диагностировано колото-резаное ранение в области груди, у другого – ранение в области живота.

Пострадавших госпитализировали в отделение реанимации. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Накануне сообщалось о погроме в московском ресторане на улице Свободы в Москве. Там двое неизвестных повредили имущество и избили одного из посетителей в ресторане. После нападения оба злоумышленника скрылись, пострадавшего госпитализировали.

