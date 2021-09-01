Под Екатеринбургом загорелись дачи на площади 1 тыс квадратных метров

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Садовые дома загорелись под Екатеринбургом на площади 1 тысяча квадратных метров в ночь на среду, 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

"На площади 1 000 квадратных метров горели восемь садовых домов и надворные постройки. Информации о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, информация о возгорании поступила в 2:19 по московскому времени, в 5:05 открытое горение было ликвидировано.

Ранее сообщалось, что жилые и дачные дома загорелись в Новгородской области. В ходе спасательной операции были эвакуированы 10 человек.

До этого пожар случился в садовом товариществе "Трест-11" в самарском поселке Энергетик. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили, что горят 13 дачных строений и сухая трава на общей площади два гектара.