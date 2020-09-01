Полиция задержала мужчину с гранатой у офиса Зеленского

01 сентября, 20:59
Фото: ТАСС/Анна Марченко
Мужчину с гранатой задержали возле офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили на официальном сайте киевской Национальной полиции.
Его задержали сотрудники правоохранительных органов во время патрулирования улицы Банковой в Печерском районе. Там они заметили подозрительного мужчину, при обыске которого был обнаружен предмет, похожий на гранату.
Сообщается, что мужчина 1966 года доставлен в Печерское управление полиции для выяснения обстоятельств. Изъятый предмет отправят на экспертные исследования.
27 августа под Харьковом был обстрелян автобус, в котором находились члены общественного движения "Патриоты – За жизнь". Сообщалось о двух раненых в результате инцидента.
Полиция задержала 14 подозреваемых. Зеленский, комментируя происшествие, призвал не возвращаться к "лихим 90-м".
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