Полиция задержала мужчину с гранатой у офиса Зеленского

Фото: ТАСС/Анна Марченко

Мужчину с гранатой задержали возле офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили на официальном сайте киевской Национальной полиции.

Его задержали сотрудники правоохранительных органов во время патрулирования улицы Банковой в Печерском районе. Там они заметили подозрительного мужчину, при обыске которого был обнаружен предмет, похожий на гранату.

Сообщается, что мужчина 1966 года доставлен в Печерское управление полиции для выяснения обстоятельств. Изъятый предмет отправят на экспертные исследования.

27 августа под Харьковом был обстрелян автобус, в котором находились члены общественного движения "Патриоты – За жизнь". Сообщалось о двух раненых в результате инцидента.

Полиция задержала 14 подозреваемых. Зеленский, комментируя происшествие, призвал не возвращаться к "лихим 90-м".