Более 100 свертков с наркотиками изъяли у мужчины под Дмитровом

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские в Подмосковье изъяли у мужчины свыше 100 свертков с наркотиками. Об этом сообщает сайт "МВД Медиа" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД РФ.

Известно, что задержание злоумышленника произошло в лесополосе у деревни Иванцево в Дмитровском городском округе. Подозреваемым оказался 27-летний местный житель. В карманах его куртки правоохранители нашли 101 пакет с порошкообразным веществом.

"По результатам химического исследования установлено, что содержимое вещество является наркотическим средством мефедрон", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что подозреваемый собирался сбыть наркотические вещества путем "закладок".

В отношении мужчины открыто уголовное дело. Подозреваемый до суда останется под стражей.

Ранее полицейские изъяли более 300 граммов мефедрона в Люберцах. 20-летнего злоумышленника задержали в поселке Токарево.