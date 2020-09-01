Более 100 свертков с наркотиками изъяли у мужчины под Дмитровом

07:26
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Полицейские в Подмосковье изъяли у мужчины свыше 100 свертков с наркотиками. Об этом сообщает сайт "МВД Медиа" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД РФ.
Известно, что задержание злоумышленника произошло в лесополосе у деревни Иванцево в Дмитровском городском округе. Подозреваемым оказался 27-летний местный житель. В карманах его куртки правоохранители нашли 101 пакет с порошкообразным веществом.
"По результатам химического исследования установлено, что содержимое вещество является наркотическим средством мефедрон", – рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что подозреваемый собирался сбыть наркотические вещества путем "закладок".
В отношении мужчины открыто уголовное дело. Подозреваемый до суда останется под стражей.
Ранее полицейские изъяли более 300 граммов мефедрона в Люберцах. 20-летнего злоумышленника задержали в поселке Токарево.
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