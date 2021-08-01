Пожар в общежитии медицинского университета в Нижнем Новгороде потушили

01:47
Фото: Главное управление МЧС по Нижегородской области
Пожар в общежитии медицинского университета в Нижнем Новгороде удалось полностью потушить. Об этом информирует сайт областного главка МЧС.
Уточняется, что возгорание было ликвидировано в воскресенье, 1 августа, в 00:48.
Общая площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. Спасателям удалось эвакуировать из здания 65 человек. Их разместили в соседнем общежитии.
В МЧС добавили, что в тушении пожара участвовали 82 человека и 25 единиц техники.
О возгорании стало известно накануне. Сообщалось, что пожару присвоили третий ранг сложности.
По уточненным данным, в результате случившегося пострадали 7 человек. При этом 25 человек удалось спасти.
9 человек пострадали при пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: