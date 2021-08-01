Пожар в общежитии медицинского университета в Нижнем Новгороде потушили

Фото: Главное управление МЧС по Нижегородской области

Пожар в общежитии медицинского университета в Нижнем Новгороде удалось полностью потушить. Об этом информирует сайт областного главка МЧС.

Уточняется, что возгорание было ликвидировано в воскресенье, 1 августа, в 00:48.

Общая площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. Спасателям удалось эвакуировать из здания 65 человек. Их разместили в соседнем общежитии.

В МЧС добавили, что в тушении пожара участвовали 82 человека и 25 единиц техники.

О возгорании стало известно накануне. Сообщалось, что пожару присвоили третий ранг сложности.

По уточненным данным, в результате случившегося пострадали 7 человек. При этом 25 человек удалось спасти.